أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، السبت، بمقتل جندي جراء انفجار دراجة مفخخة في الصحراء غرب مدينة هيت.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جندياً قتل بانفجار دراجة مفخخة في الصحراء غرب مدينة هيت (٧٠كم غرب الرمادي)".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التفجير حدث أثناء قيام قوات الجيش بتنفيذ واجب عسكري في الصحراء".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التفجير حدث أثناء قيام قوات الجيش بتنفيذ واجب عسكري في الصحراء".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي بتفجير في صحراء الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.