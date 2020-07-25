مقتل جندي بتفجير في صحراء الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، السبت، بمقتل جندي جراء انفجار دراجة مفخخة في الصحراء غرب مدينة هيت.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جندياً قتل بانفجار دراجة مفخخة في الصحراء غرب مدينة هيت (٧٠كم غرب الرمادي)". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التفجير حدث أثناء قيام قوات الجيش بتنفيذ واجب عسكري في الصحراء".





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