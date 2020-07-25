إيران تقرر إحياء 'عاشوراء' رغم تفشي كورونا: سنتقيد بالعلم ونعمل بما أمر الدين

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أن إيران ستحيي مراسم عاشوراء لهذا العام، على الرغم من تفشي فيروس كورونا.
ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" عن روحاني قوله، إنه سيتم إحياء مراسم عاشوراء سواء في المناطق الحمراء أو البيضاء من حيث تفشي فيروس كورونا.
وشدد روحاني على أنه "ينبغي إقامة مجالس عزاء الإمام الحسين لهذا العام في كل مكان، في المدن والقرى، سواء في المناطق الحمراء أو الصفراء".
وقال: "لا يمكن لأحد أن يخلق فجوة بين العلم والدين. سنتقيد بالعلم وسنعمل بما أمر به الدين"، داعيا كافة المسؤولين في الأماكن الثقافية والمزارات الدينية إلى "العمل في إطار الدين ومراعاة البروتوكولات الصحية".
وختم الرئيس الإيراني قائلا: "نريد إقامة مجالس الحداد على الإمام الحسين من دون إصابة المعزين بالفيروس. هذا ما يريده منا الشعب والدين والإمام الحسين".
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