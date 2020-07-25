الديوانية تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا و82 حالة شفاء

أعلنت مديرة صحة الديوانية لمياء الحسناوي، السبت، تسجيل 60 إصابة جديدة بفايروس كورونا و82 حالة شفاء. وقالت الحسناوي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظة الديوانية سجلت 60 إصابة جديدة بفايروس كورونا و82 حالة شفاء".

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