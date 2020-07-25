الأمن الأردني يغلق فروع نقابة المعلمين بمدن المملكة

أغلقت الأجهزة الأمنية الأردنية، السبت، فرعي نقابة المعلمين في إربد والمفرق فيما أكدت مصادر أن القرار شمل كل الفروع؛ تنفيذا لقرار النائب العام الخاص بوقف مجلس نقابة المعلمين الإخواني، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.



وقال رئيس نقابة المعلمين الفرعية في إربد، شرف عبيدات، إنه حاول الاتصال بكل أعضاء مجلس النقابة لإبلاغهم بما يجري بالفروع، لكنهم لا يجيبون على هواتفهم.

من جانبه، أكد رئيس فرع نقابة المعلمين بالمفرق، عمر شعبان، أن الأجهزة الأمنية قامت بإغلاق مقر الفرع، وأبلغته أن قرارا قد صدر من قبل محكمة أمن الدولة بشأن هذا.

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ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر في نقابة المعلمين تأكيدها أن هناك قرارا اتخذ الجمعة من قبل السلطات بإغلاق جميع مقرات الفروع والمقر الرئيس في العاصمة عمان.

كان النائب العام الأردني، قرر السبت، وقف مجلس نقابة المعلمين الإخواني، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وذلك ضمن تحقيقات متعلقة بالفساد واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض.

كما قرر أيضاً النائب العام إصدار مذكرات توقيف بحق أعضاء مجلس الإدارة لعرضهم على النيابة لاستجوابهم في التهم الموجهة إليهم.

ومجلس نقابة المعلمين الأردنية المحسوب على جماعة الإخوان المنحلة بحكم قضائي، يواجه تهم متعلقة بالفساد، إلى جانب التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.