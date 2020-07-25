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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 146 وفاة حالة و 5871 إصابة جديدة بـ" كورونا " في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت روسيا تسجيل 146 حالة وفاة و 5871 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل انخفاضا طفيفا في الوفيات مقابل ارتفاع في عددالاصابات مقارنة مع معدلات أمس/ 154 وفاة و5811إصابة/.
وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الوفيات والإصابات تصبح حصيلة ضحايا الفيروس 13192حالة وفاة وإجمالي عدد الإصابات 806720 .
وكان وزير الصحة الروسي ، ميخائيل موراشكو، أعلن في وقت سابق أن بلاده قد تبدأ استخدام لقاح ضد فيروس كورونا في أغسطس المقبل وذلك بتطعيم الفئات التي تعتبر أنها في مراحل متقدمة وخطرة من المرض .
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