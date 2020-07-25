بلجيكا تتحذ حزمة تدابير للتصدي لتفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دخلت الإجراءات الصحية الجديدة التي أعلنها مجلس الأمن القومي البلجيكي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السب.



ووفق التدابير التي أقرتها السلطات البلجيكية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد يمتد الالتزام بارتداء القناع إلى الأماكن العامة.

وارتفعت حالات الإصابات الجديدة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وتخشى السلطات أن يتعرض النظام الصحي وطاقته الاستيعابية مجددا لمتاعب جدية بعد فترة من رفع حالة الإغلاق .

وبات قناع الفم إلزاميا في الأسواق والمحلات ، وفي الأماكن العامة حيث يوجد الكثير من الناس وحيث لا يمكن الالتزام بمسافات الأمان ، كما هو الحال في شوارع التسوق والمباني الإدارية ومرافق تقديم الطعام ..

وحددت العديد من البلديات مناطقها من الأماكن العامة حيث يكون ارتداء القناع إلزاميًا.

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ويُطلب من رواد وزبائن المقاهي والمطاعم ترك تفاصيل الاتصال الخاصة بهم /رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني/ ، ليتم الاتصال بهم من قبل وحدة التتبع و بعد 14 يومًا ، يتم تدمير البيانات..

بالإضافة إلى ذلك ، يتم إغلاق المحلات الليلية الساعة 10 مساءً ، بدلاً من الساعة 1 صباحًا سابقًا.

وقال بيان للحكومة البلجيكية إنه سيتم تعزيز ضوابط التدابير التي تتخذها أجهزة الشرطة..

ويمكن للسلطات المحلية ، بالنظر إلى التفاوت في الوباء على الأراضي ، اتخاذ تدابير محددة مستمرة ، إذا لزم الأمر .

أما بالنسبة للسفر ، فيجب استكمال النموذج الخاص عبر الإنترنت اعتبارًا من 1 أغسطس عند العودة من وجهة أجنبية ، وللبحث أيضا عن المفقودين.

وقررت السلطات الاستمرار في الاقتصار على الاجتماع ب 15 شخصا في الأسبوع .

وقالت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس إن مجمل هذه التدابير هي تعليمات وليست نصائح ودعت السلطات البلجيكية المواطنين إلى احترام تدابير النظافة ؛ تفضيل الأنشطة الخارجية ؛ اليقظة تجاه الضعفاء ؛ تقييد الاتصالات بـ 15 شخصًا في الأسبوع ؛ حصر التجمعات بـ 15 شخصا والحفاظ على مسافة أمان /1.50 م/ ؛ وأخيرًا ، تم تأجيل المرحلة الخامسة من رفع الإغلاق إلى موعد لاحق ووفق تطورات تفشي الوباء .