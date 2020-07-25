4 قتلى في انفجار قنبلة زرعتها طالبان شمال أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد مسؤولو أمن أفغان، السبت، مقتل مدنيين في انفجار عبوة ناسفة زرعت بإقليم باغلان بشمالي أفغانستان.



وقال طارق عريان، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن قنبلة زرعها مسلحو طالبان على جانب طريق انفجرت بمدينة "بولي-خمري" مساء أمس الجمعة.

وأضاف البيان أن الحادث وقع بمنطقة "باغ شمل" بمدينة "بولي خمري"، عاصمة إقليم باغلان، بحسب وكالة "خاما برس" للأنباء.

وتابع عريان أن الانفجار أسفر عن مقتل أربعة مدنيين بعد أن مرت سيارتهم على القنبلة، كما أصيب مدني آخر.

ولم تعلق حركة طالبان على الحادث حتى الآن.

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والأربعاء 22 يوليو/تموز الجاري قتلت ضربات جوية في شرق أفغانستان 45 شخصا بينهم مدنيون وأعضاء في حركة طالبان.

وخلال الأشهر الأخيرة، نفذت طالبان هجمات شبه يومية ضد القوات الأفغانية، حتى في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لبدء مفاوضات سلام مع المسلحين تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عقدين في البلد المسلم الفقير.

وتتوقف مفاوضات السلام على ملف تبادل الأسرى، بحيث من المتوقع أن تفرج كابول عن خمسة آلاف سجين من طالبان مقابل نحو ألف أسير من قوات الأمن الأفغانية يحتجزهم المتمردون.

ودفعت واشنطن لإجراء المباحثات الأفغانية الأفغانية بعد التوصل لاتفاق غير مسبوق مع طالبان في فبراير/ شباط الماضي، ينص أساسا على انسحاب جميع القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان بحلول مايو/ أيار 2021.

بالمقابل، قدّمت طالبان وعودًا أمنية عديدة وتعهدت بإجراء محادثات سلام عند الانتهاء من إطلاق سراح السجناء.

ويتوقع الخبراء أن تكون المحادثات طويلة ومعقدة مع عقد عدة جولات من المفاوضات في دول مختلفة.