«معركة الخط الأحمر» .. تركيا ترسل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا .. 16 ألفًا و500 من المرتزقة في مواجهة الجيش الليبي

نشر الناطق الرسمي باسم "الجيش الليبي" اللواء أحمد المسماري، مقطع فيديو قال إنه يوثق "توجه دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا".

وأضاف أحمد المسماري أن تركيا تنقل دفعات جديدة من "المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة الليبية في تحد صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار"، قائلا إن العملية تتم عبر إحدى طائرات شركة الإفريقية الليبية.

واعتبر أن ما تقوم به أنقرة "خرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا".

وذكر في تدوينة على "فيسبوك" أن "تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا وتعمل لتحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدرات وثروات الشعب الليبي".

وختم الناطق الرسمي باسم "الجيش الليبي" تدوينته قائلا: "العالم يتفرج.. وتركيا تتمدد".

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16 ألفًا و500 من المرتزقة السوريين في ليبيا

قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية لفضائية «Ten»، إن هناك 16 ألفًا و500 من المرتزقة السوريين في ليبيا.

وأضاف، أن نحو عشرة آلاف مرتزق من جنسيات أخرى في ليبيا، ممن كانوا ضمن تنظيمي القاعدة وما يسمى «الدولة الإسلامية «داعش»».

وأشار إلى أن نحو 480 من المرتزقة السوريين قتلوا في ليبيا، لافتًا إلى أن من بين القتلى عشرات الأطفال.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عملية تجنيد تركيا للمرتزقة مستمرة.