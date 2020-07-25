غرفة عمليات "المهن التعليمية" تتابع أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إنه بدأت، اليوم السبت، الأوتوبيسات في التحرك لنقل المعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الدبلومات الفنية من أمام النقابة الفرعية للمعلمين بملوي.

وأضافت الغرفة، في بيان لها، أنه تم ضمان تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية في وسائل المواصلات التي تنقل المعلمين إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية، من توفير الكمامات الطبية والمطهرات وقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التكدس داخل الأوتوبيسات.

وأوضح الزناتي أنه ستكون هناك متابعة على مدار الساعة لأوضاع المعلمين في أثناء عمل لجان الدبلومات الفنية؛ للاطمئنان على صحة وسلامة الزملاء المعلمين، مضيفًا أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بالتواصل اللحظي مع لجان الدبلومات الفنية من خلال غرف العمليات الفرعية لديهم، ورفع تقارير يومية إلى غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة عن أية مشكلة تواجه المعلمين المشاركين في الامتحانات والعمل على حلها فورًا.

وأكد أحمد محمد أحمد، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، أن عملية نقل المعلمين المنتدبين لامتحانات الدبلومات الفنية تسير على قدم وساق.

وأوضح رئيس النقابة الفرعية بملوي أنه تم توفير الكمامات الطبية والمطهرات للمعلمين، وسيتم صرف 50% من إجمالي تكلفة السفر للمعلمين عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية أسوة بزملائهم من معلمي الثانوية العامة.