البنك التجاري الدولي: ارتفاع حالات الشفاء بين الموظفين من فيروس كورونا لـ 128 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB) على موقعه الإلكتروني، استمرار ارتفاع عدد حالات الشفاء بين موظفي البنك السابق إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى 128 حالة تعافوا تماما منذ ظهور الفيروس وحتى الآن.

وأشار البنك إلى استمرار تراجع عدد الإصابات إلى 55 حالة من المؤكد إصابتهم بالفيروس منذ ظهور الفيروس وحتى اليوم، مع مواصلة البنك متابعتهم للحالات المصابة حتى يتم تعافيهم بشكل كامل.

وكان البنك نعي في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى، فقدان اثنين من موظفيه جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأكد البنك على إتمام الإبلاغ عن جميع الحالات حال اكتشافها لكلً من وزارة الصحة والسكان والبنك المركزي المصري، كما يؤكد البنك أنه بمجرد اكتشاف أي حالة، تنفذ تعليمات الفريق الإداري بإغلاق وتطهير وتعقيم المكان بالكامل وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك خطط إدارة الأزمات والتعامل مع انتشار الأوبئة الخاصة بالبنك..

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وأضاف أنه تم أيضا حصر جميع الموظفين الذين تعاملوا أو اختلطوا مع أي حالة إيجابية ومنحهم إجازة فورية لمدة ١٤ يومًا للقيام بإجراءات الحجر المنزلي المتعارف عليها، وكذلك قمنا بإبلاغ أي طرف خارجي بما في ذلك العملاء كلما امكن الذين قد يكونوا تعاملوا مع أي حالة بشكل مباشر.

وأكد البنك للعملاء بأن كافة فروع البنك البالغ عددها 207 فروع وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1046 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء لحين إصدار أية اشعارات أخرى من البنك المركزي المصري.

وكان البنك قام حرصا على سلامة العملاء والموظفين باتخاذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالميًا.

ويمكن البنك العملاء البنك إتمام جميع معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من المنزل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكية أو عبر الحسابات الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال.