الاثنين.. قطع التيار الكهربائي عن كفر سعد وتوابعها في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن قطاع الكهرباء بدمياط، فصل التيار عن عدد من الخطوط في مدينتي كفر البطيخ وكفر سعد، يوم الاثنين المقبل، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات.

وأوضح القطاع في بيان له، أنه سيجري فصل مغذيات خط التوزيع في هندسة كفر سعد، وتتأثر كل من عزبة حسونة ومصنع أبو النصر وعزبة شوريم، من الثامنة صباحًا، وحتى الانتهاء من الأعمال.

ومن المقرر قطع التيار عن خط كفر البطيخ، بمركز دمياط في الفترة نفسها.

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