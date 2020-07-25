إستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج صباح اليوم الجمعة بمقر إقامته في إسطنبول، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد.
وتناول الاجتماع مستجدات الوضع في ليبيا، وإتفق الجانبان على ضرورة الإلتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لسنة 2020 ومخرجات مؤتمر برلين.
وأكد الاجتماع على الضرورة القصوى لإعادة فتح حقول ومرافئ النفط وإستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال زيارته إلى تركيا، السراج يؤكد ضرورة إعادة فتح حقول ومرافئ النفط الليبيّة وإستئناف التصدير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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