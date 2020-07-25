البرلمان الصومالي يسحب الثقة من حكومة حسن علي خيري

صوّت البرلمان الصومالى، اليوم السبت، لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء حسن على خيرى، المدعم من الرئيس محمد عبدالله فرماجو.

وقال رئيس مجلس الشعب الصومالى ـ الغرفة السفلى للبرلمان الصومالى الفيدرالى، محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، إن سحب الثقة جاء بموفقة 170 نائبًا، فيما رفضه 8 نواب آخرين.

وعلى صعيد آخر، أطلقت الصومال، نداء استغاثة اليوم، مطالبةً المجتمع الدولي بتقديم مساعدات

عاجلة للمتضررين من الفيضانات التي ضربت بعض مناطقه مؤخراً.

و أفاد وزير الإغاثة وإدارة الكوارث في الحكومة الصومالية حمزة سعيد حمزة خلال مؤتمر صحفي، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب البلاد تسببت بحدوث فيضانات في أجزاء كثيرة منه، ما تسبب في نزوح واسع النطاق لسكان المناطق المتضررة،

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وخاصة في محافظات شبيلي السفلى، وشبيلي الوسطى، وإقليم بنادر، وأجزاء من أقاليم جوبا بجنوب البلاد.

ولفت الوزير الصومالي الانتباه إلى أن النازحين أصبح لديهم احتياجات عاجلة من الغذاء والمأوى، مشدداً على ضرورة تقديم الوكالات الإغاثية المساعدة لهم بشكل عاجل.

يذكر أن أكثر من 1700 عائلة نزحت من منازلها جراء فيضانات ناجمة عن ارتفاع مستوى مياه نهر شبيلي نتيجة الأمطار الغزيرة.

وتكررت في السنوات الأخيرة فيضانات نهر شبيلي في موسم الأمطار ما أثر سلباً على حياة سكان عدة أقاليم.