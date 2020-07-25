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عثرت الجهات الأمنية السعودية في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، على أحد هواة القفز المظلي ميتا أسفل جبال الهدا في الطائف، بعد فقدانه عصر أمس أثناء مزاولته هذه الهواية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وبحسب الشرطة، فإن المظلي قفز من أعلى قمة الجبل في وقت شهدت المنطقة هبوب موجات هوائية شديدة قذفت به إلى منطقة بعيدة، حيث تم رصده عبر عدسات عابري طريق الكر
وبمساعدة متطوعين، تمكنت الشرطة من العثور عليه متوف نتيجة سقوطه في منطقة وعرة أسفل جبل الهدا، في ما اتضح أن محاولاته لم تفلح في فتح المظلة الاحتياطية التي تعرضت لخلل أثناء محاولته.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سعودي فشل في فتح المظلة الاحتياطية بعد قفزة من جبل عال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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