زعيم المعارضة التركية: نعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات أردوغان

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال أوغلو، اليوم السبت، إن تركيا نعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأوضح أوغلو -حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية أن الأزمة

التي تمر بها أنقرة هي أزمة حكم وديمقراطية، والشعب التركي يعيش حقبة تبعية القضاء للقصر الرئاسي، والاقتصاد يعيش وضعا صعبا حيث تواجه الدولة ديونا كبيرة جدا.



واتهم كمال أوغلو، أردوغان بتدمير السياسة الخارجية التركية التي تعتبر اليوم مذلة، لافتا إلى أن استقلال الاقتصاد التركي يواجه خطرا بسبب أردوغان وتحالفه مع قطر.

وأضاف زعيم الحزب التركي المعارض، أن سياسة حزب العدالة والتنمية تدمر الدولة التركية، مشددا على ضرورة كتابة دستور جديد للتخلص من سياسة أردوغان التي دمرت البلاد.