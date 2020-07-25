تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ شهر بأوكرانيا

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية عن تسجيل أكثر من 1.1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، أي أكبر حصيلة يومية منذ نحو شهر وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأكدت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم السبت،

في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، رصد 1106 إصابات جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 26 يونيو الماضي عندما تم تسجيل 1109 إصابات.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في أوكرانيا منذ بداية الجائحة إلى 63929، منها 1590 حالة وفاة و35497 حالة شفاء.

وشهد معدل الإصابات اليومية بكورونا في أوكرانيا زيادة حادة خلال الشهرين الماضيين، على خلفية التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة لكبح جماح الجائحة.