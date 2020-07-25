محكمة فدرالية توقف قانونًا يمنع استخدام الغاز المسيل للدموع

أفادت صحيفة "سياتل تايمز"، بأن قاضيا فدراليا في الولايات المتحدة، منع تطبيق قانون جديد في سياتل يحظر على الشرطة استخدام الغاز المسيل للدموع خلال الاضطرابات في المدينة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وبحسب الصحيفة، كان من المفترض أنيدخل القانون حيز التنفيذ يوم الأحد، ولكن تم حظره عشية عطلة نهاية الأسبوع ، والتي من المتوقع أن تشهد اندلاع الاحتجاجات في المدينة.
ووفقا للصحيفة، فبعد وقف القانونالمحلي، وافق قاضي المقاطعة، جيمس روبارت، على طلب الحكومة الفدرالية بهذا الخصوص.
وأشارت وزارة العدل الأمريكية، إلى أن منع الشرطة من استخدام الوسائل الخاصة، مثل الغاز المسيل للدموع، يمكن أن يؤدي إلى دفع رجال الشرطة، إلى استخدام قدر أكبر من وسائل القوة الأخرى، بما في ذلك الأسلحة القاتلة.
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