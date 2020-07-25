إحياء مراسم عاشوراء لهذا العام في إيران رغم تفشي كورونا

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أن إيران ستحيي مراسم عاشوراء لهذا العام، على الرغم من تفشي فيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أنه سيتم إحياء مراسم عاشوراء سواء في المناطق الحمراء أو البيضاء من

حيث تفشي فيروس كورونا.

وشدد روحاني على أنه "ينبغي إقامة مجالس عزاء الإمام الحسين لهذا العام في كل مكان، في المدن والقرى، سواء في المناطق الحمراء أو الصفراء".

وقال: "لا يمكن لأحد أن يخلق فجوة بين العلم والدين. سنتقيد بالعلم وسنعمل بما أمر به الدين"، داعيا كافة المسؤولين في الأماكن الثقافية والمزارات الدينية "العمل في إطار الدين ومراعاة البروتوكولات الصحية".

وختم الرئيس الإيراني قائلا: "نريد إقامة مجالس الحداد على الإمام الحسين من دون إصابة المعزين بالفيروس. هذا ما يريده منا الشعب والدين والإمام الحسين".