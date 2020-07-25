قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في مقابلة مع صحيفة Pais اليومية الإسبانية، إنه لا يمكن استبعاد إعادة إغلاق الحدود، مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
في وقت سابق، أوصت السلطات الفرنسية المواطنين، بتجنب زيارة كتالونيا الإسبانية بسبب تدهور الوضع الوبائي هناك.
وقال فيران، معلقا على إمكانية إعادة إغلاق الحدود: "لا يمكن استبعاد أي شيء سلفا".
وأضاف الوزير: "في يوم واحد عززنا السيطرة على الحدود مع مناطق معينة، وخاصة بين فرنسا وألمانيا. من المهم الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، والحفاظ على الحوار ونشر وتبادل المعلومات إذا لزم الأمر، والاتفاق على التدابير".
وتابع فيران، أن تكلفة "العزلة" الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ستكون باهظة للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب ازدياد الإصابات بكورونا .. فرنسا لا تستبعد إعادة إغلاق حدودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.