إرجاء إطلاق صاروخ “أريان 5” إلى 31 تموز

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أرجئ إطلاق الصاروخ الأوروبي “أريان 5” الذي كان مقررا في 28 تموز إلى 31 منه “للقيام بعمليات تدقيق فني إضافية” على ما أعلنت الشركة الفرنسية “أريانسبايس” السبت. وباتت عملية الإطلاق مقررة الآن الجمعة 31 تموز من كورو في غويانا الفرنسية عند الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 21,30 ت غ). وسيحمل الصاروخ الأوروبي ثلاثة أقمار اصطناعية لشركتي التشغيل “إنتلسات” و”بي-سات”. وستكون عملية الإطلاق هذه الثالثة لصاروخ “أريان 5” هذه السنة. وسبق لشركة “أريانسبايس” أن أرجأت مطلع تموز إطلاق الصاروخ الأوروبي “فيغا” وهو نسخة أصغر عن “أريان”، بسبب الأحوال الجوية غير المؤاتية. وبات الآن مقررا في 17 آب. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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