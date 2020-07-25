كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 7 دول عربية تمنع إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن 7 دول عربية، ستمنع صلاة عيد الأضحى المبارك في عموم المساجد والساحات، وقصرها على مسجد واحد أو مساجد محددة وبضوابط واشتراطات حازمة، توقيا من تفشي فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، قرارًا بمنع إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات المكشوفة، في إطار إجراءات وقائية للحد من تفشي كورونا، واعتماد الجوامع والمساجد المهيأة فقط لإقامة صلاة عيد الأضحى.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية المغربية، أعلنت منع إقامة صلاة العيد في المساجد وجواز إقامتها في المنازل دون خطبة.

ومن جانبها، أعلنت مصر أنه يُسمح بأداء صلاة عيد الأضحى في أحد المساجد الكبرى بالبلاد فقط، وبعدد محدود.

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وفرضت وزارة الصحة العراقية، حظر تجوال شامل في البلاد خلال عطلة عيد الأضحى، للحيلولة دون تفشي الفيروس، ما يعني منع الصلاة في عموم المساجد والساحات.

وقد أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى في الجزائر، أن صلاة عيد الاضحى تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى ودون خطبة.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الأوقاف عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريف دمشق، بسبب زيادة تفشي الوباء.

خليجيا، أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، سيف الظاهري، في تصريح صحفي، أنه تقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في المنازل، على أن تبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة.