كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء سنغافورة يُعلن تأجيل محتمل للتنحي بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، اليوم السبت، حكومة لم تتغير إلى حد كبير بعد فوزه في الانتخابات هذا الشهر، وأبلغ عن تأجيل محتمل لخططه للتنحي عن المنصب لخلفه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال "لي"، الذي حكم حزبه - العمل الشعبي - سنغافورة منذ استقلالها عام 1965: "نحن في أزمة جيل ... لذلك ظللت على العديد من زملائي الأكبر سنا الذين يشاركون جميعًا في هذه المعركة ضد فيروس كورونا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "لي"، 68 سنة، أنه قد يضطر إلى تأجيل خططه لتسليمه إلى الخلف عندما يبلغ السبعين من العمر بسبب الوباء.

وقال نجل مؤسس سنغافورة الحديث، لي كوان يو: "سيعتمد الكثير على كيفية ظهور الأحداث وكل ما يمكنني قوله هو إنني سأرى ذلك".

بقي نائب رئيس الوزراء، هنج سوي كيت، خليفة "لي" المتوقع، في منصب مساعد وزير المالية، وكذلك الوزراء الكبار ثارمان شانموغاراتنام، وتيو تشي هين.

في بعض التغييرات الطفيفة، تم نقل وزير التنمية الوطنية لورانس وونج - الرئيس المشارك لفرقة عمل فيروس كورونا - إلى التعليم، في حين تم نقل وزير التعليم أونج يي كونج إلى النقل.

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تم تعيين ألفين تان، الذي انتخب حديثًا، رئيس السياسة العامة لشبكة التواصل الاجتماعي لينكد إن ومدير تنفيذي سابق سابق على فيسبوك، في منصب وزير الدولة في وزارة التجارة.

في الانتخابات العامة التي جرت في 10 يوليو، احتفظ حزب العمل الشعبي بأغلبية برلمانية كبيرة لكن حصته في التصويت تراجعت إلى ما يقرب من مستوى قياسي منخفض حيث حققت أحزاب المعارضة نجاحات تاريخية.

هنج، الذي اختاره أقرانه كزعيم مستقبلي للحزب في عام 2018، نجح في دائرته الانتخابية في أول اختبار حقيقي لشعبيته العامة.

وردًا على سؤال في مؤتمر صحفي عما إذا كانت الانتخابات قد غيرت خطط الخلافة للحزب، قال وزير التجارة تشان تشون سينج، إنه لم يكن هناك أي نقاش في الأمر.

أبلغت سنغافورة عن 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهو أعلى مستوى لها منذ شهرين تقريبًا، وجميعهم تقريبًا من مهاجع العمال المهاجرين في وسط تفشي المرض في ولاية المدينة.

وكانت الغالبية العظمى من حالات سنغافورة البالغ عددها 49,888 حالة في تلك المهاجع، والتي تأوي أكثر من 300 ألف عامل معظمهم من عمال جنوب آسيا، وكانت تخضع لحجر صحي صارم.