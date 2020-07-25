كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر احتجاجات ضد الكرملين في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سار آلاف الأشخاص في مدينة خاباروفسك الروسية الواقعة في أقصى الشرق، اليوم السبت، في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة على التوالي احتجاجًا على تعامل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع أزمة سياسية إقليمية أثارت تظاهرات.

وأظهرت لقطات من الاحتجاج الناس يهتفون "عار!" وشعارات تطالب "بوتين" بالاستقالة لأن السكان المحليين فقدوا الثقة فيه، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقدرت سلطات المدينة نحو 6500 شخص بالمشاركة. وقدرت وسائل الإعلام المحلية العدد بما يصل إلى 20 ألف شخص.

سكان خاباروفسك، - حوالي 3800 ميل (6،110 كيلومتر) وسبع مناطق زمنية شرق موسكو -، غير راضين عن اعتقال 9 يوليو حاكم المنطقة الإقليمية الشعبية، سيرجي فورغال، الذي اعتقل بتهمة القتل التي ينفيها.

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أثار اعتقاله، الذي يقول مؤيدوه أنه كان له دوافع سياسية، أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات في الشوارع، مما تسبب في صداع للكرملين الذي يحاول استكشاف أخطاء انخفاض حاد في الدخل الحقيقي لفيروس كورونا وإبقاء غطاء على الاضطرابات حيث يتلعثم الاقتصاد.

وسلطت الاحتجاجات الضوء على الغضب بين البعض في الشرق الأقصى بشأن ما يرونه سياسات تنبثق من سلطات منفصلة مقرها موسكو في الجانب الآخر من البلاد.

يشعر مؤيدو فورجال، الحاكم المعتقل وعضو الحزب الوطني الليبرالي الديمقراطي، أنه عوقب مؤخراً بسبب هزيمته لمرشح من حزب روسيا المتحدة الموالية لـ"بوتين" في عام 2018. يقول الكرملين، إن "فورجال" لديه اتهامات خطيرة للإجابة.

مثل هذه المظاهرات المستمرة أمر غير معتاد بالنسبة للمناطق الروسية، مثل حقيقة أن السلطات لم تتحرك بعد لتفريقها.

وفي خطوة واضحة لنزع فتيل التوترات، عين "بوتين" يوم الاثنين محافظًًا جديدًا لقيادة المنطقة. لكن المتظاهرين قالوا، إنهم شعروا بالإهانة بسبب اختيار ميخائيل ديجيتاريوف، الذي لا علاقة له بالمنطقة، ودعوه إلى التنحي أيضًا.