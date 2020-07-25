كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تسجل أعلى عدد يومي من حالات الإصابة بكورونا هذا الشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، إن أوكرانيا أبلغت عن 1106 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أعلى عدد يومي منذ 26 يونيو، عندما وصل إلى 1109 حالات.

فقد ارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل حاد في الشهرين الماضيين بعد الرفع التدريجي للقيود التي بدأت في أواخر مايو.

وقال ستيبانوف في مؤتمر صحفي على الإنترنت أنه تم إدخال 205 شخص إلى المستشفيات، و"هذا يعني أن حياتهم مهددة وعلينا أن نفهم أن هذا المرض خطير للغاية".

وارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 63929، بما في ذلك 1590 حالة وفاة، في حين تعافى 35497 مريضا حتى 25 يوليو.

كما ناشد ستيبانوف الناس الالتزام بالقواعد التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.

وقد مددت الحكومة الأوكرانية هذا الأسبوع عملية الإغلاق على مستوى الدولة حتى 31 أغسطس، مطالبة الناس بارتداء الأقنعة والالتزام بقواعد المباعدة الاجتماعية في المطاعم والأماكن العامة. في الوقت نفسه، ستسمح لمناطق منفصلة بتخفيف النظام إذا كان ذلك مبررًا.

وعلي صعيد اخر، ذكرت اللجنة الصحية، اليوم السبت، أن الصين أبلغت عن 34 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى البر الرئيسى يوم 24 يوليو، ارتفاعا من 21 حالة فى اليوم السابق.

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وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية للصحة انه تم تسجيل 20 حالة اصابة جديدة فى منطقة شينجيانغ البعيدة. وكان تسعة منها فى مقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية، بينما تم استيراد الحالات الخمس المتبقية.

أبلغت الصين عن 74 حالة جديدة بدون أعراض، مقارنة بـ 43 في اليوم السابق.

وقالت هيئة الصحة انه حتى يوم الجمعة، سجل البر الرئيسى للصين 83784 حالة اصابة بالفيروس التاجى. بقي عدد القتلى بسبب COVID-19 عند 4634.

وعلي صعيد اخر، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة عن إصابة 7573 إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19"، ليصل إجمالي عدد المصابين على مستوى البلاد إلى 378285 إصابة.

كما أفادت الوزارة بوقوع 737 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، مما رفع عدد القتلى في البلاد إلى 42645.

على الرغم من تزايد عدد الحالات الجديدة، أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة ادعاءه بأن وباء الفيروس التاجي "يفقد قوته" في البلاد وعزا أرقام الحالات الجديدة إلى زيادة في القدرة على الاختبار وتأخير تحديث الحالات الجديدة.

وقال أوبرادور: "نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين الوضع الصحي والاقتصادي، وإعادة فتح البلاد بعناية، وممارسة جميع البروتوكولات، ولكن لا يمكننا البقاء في حالة من الجمود. إذا فتحنا ووجدنا تفشيًا، فسوف نغلق مرة أخرى".

