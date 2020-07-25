كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الفلبين تسجل 20 وفاة بفيروس كورونا و 2.019 إصابة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت الفلبين، اليوم السبت، عن 20 حالة وفاة تتعلق بـ COVID-19 و2.019 إصابة أخرى بالفيروس التاجي الجديد.

وقالت وزارة الصحة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات من الفيروس يبلغ الآن 1897 حالة مع تأكيد 78412 حالة.

كما ذكرت اللجنة الصحية، اليوم السبت، أن الصين أبلغت عن 34 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى البر الرئيسى يوم 24 يوليو، ارتفاعا من 21 حالة فى اليوم السابق.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية للصحة انه تم تسجيل 20 حالة اصابة جديدة فى منطقة شينجيانغ البعيدة. وكان تسعة منها فى مقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية، بينما تم استيراد الحالات الخمس المتبقية.

أبلغت الصين عن 74 حالة جديدة بدون أعراض، مقارنة بـ 43 في اليوم السابق.

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وقالت هيئة الصحة انه حتى يوم الجمعة، سجل البر الرئيسى للصين 83784 حالة اصابة بالفيروس التاجى. بقي عدد القتلى بسبب COVID-19 عند 4634.

وعلي صعيد اخر، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة عن إصابة 7573 إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19"، ليصل إجمالي عدد المصابين على مستوى البلاد إلى 378285 إصابة.

كما أفادت الوزارة بوقوع 737 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، مما رفع عدد القتلى في البلاد إلى 42645.

على الرغم من تزايد عدد الحالات الجديدة، أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة ادعاءه بأن وباء الفيروس التاجي "يفقد قوته" في البلاد وعزا أرقام الحالات الجديدة إلى زيادة في القدرة على الاختبار وتأخير تحديث الحالات الجديدة.

وقال أوبرادور: "نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين الوضع الصحي والاقتصادي، وإعادة فتح البلاد بعناية، وممارسة جميع البروتوكولات، ولكن لا يمكننا البقاء في حالة من الجمود. إذا فتحنا ووجدنا تفشيًا، فسوف نغلق مرة أخرى".

