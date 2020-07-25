كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التشيك تبلغ عن 15،081 حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت جمهورية التشيك عن 15،081 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى 24 يوليو، حيث أعادت السلطات اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الفيروس، الذي ارتفع في الأسبوع الماضي.

سيضطر التشيكيون إلى ارتداء أقنعة الوجه عند حضور الأحداث الداخلية بحضور أكثر من 100 شخص، اليوم السبت، حيث تجاوز العدد اليومي للحالات المؤكدة 150 حالة في الأيام الخمسة الماضية وكانت براغ تحاول احتواء تفشي المرض من أحد الأندية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلن وزير الصحة التشيكي آدم فوجتش إعادة فرض بعض القيود في البلاد لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وذكر راديو براغ الدولي، الجمعة، أنه بدءا من منتصف ليل غدا السبت سيكون ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة التي تحتوي على أكثر من 100 شخص إجباريا، مضيفًا أنه تم منع التجمعات لأكثر من 500 شخص، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع وزير الصحة مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس في أعقاب ارتفاع مفاجئ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

جدير بالذكر أنه عندما تم خلع الكمامات في بداية شهر يونيو المنصرم بعد ثلاثة أشهر من تطبيق إجراءات وقائية صارمة، بدا الأمر وكأنه تم هزيمة وباء كورونا. والآن عادت الأرقام في الارتفاع مجددا؛ ما أثار المخاوف بشأن احتمال حدوث موجة تفشي ثانية من الفيروس.