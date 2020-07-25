كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز حالات بفيروس كورونا في بلغاريا 10,000 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في بلغاريا تجاوز 10,000، اليوم السبت، حيث أبلغت دولة البلقان عن 270 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوفي ثمانية أشخاص بسبب الفيروس بين عشية وضحاها، ليصل عدد الوفيات الرسمي إلى 337 حالة. وأظهرت بيانات من منصة معلومات الفيروس الرسمية أن نحو 5252 شخصًا تعافوا، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أعلن المكتب الصحفي الحكومي في بلغاريا، يوم الجمعة، أن الاختبارات الثانية لفيروس كوروناالمستجد على رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، ورئيس فريقه السياسي دينيتسا زيليفا - الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في البداية - جاءت سلبية.

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وقالت المتحدثة باسم الحكومة: "كان الاثنان في الفريق البلغاري الذي حضر قمة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع"، كما أوردت وكالة "رويترز".

هذا، وقد عين برلمان بلغاريا، يوم الجمعة، كيريل أنانييف، وزيرًا للمالية الجديدة في حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، في تعديل وزاري يهدف إلى استرضاء المتظاهرين المناهضين للفساد الذين يسعون إلى استقالة الحكومة بأكملها.

كما وافق نحو 116 نائبًا في البرلمان المؤلف من 240 مقعدًا على وزراء الاقتصاد والصحة والداخلية والسياحة الجدد في حكومة يمين الوسط التي تولت السلطة في عام 2017، وصوت تسعة وثمانون نائبًا ضد التعديل، كما أوردت وكالة "رويترز".

وسيتولى "أنانييف"، 65 عامًا، الذي يشغل منصب نائب وزير المالية في أربع حكومات مختلفة منذ عام 1998، مهمة الإشراف على خزائن الدولة خلال فترة الانكماش الاقتصادي المتوقعة التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا المستجد. حتى التعديل الوزاري، كان "أنانييف" وزيرًا للصحة في حكومة "بوريسوف".