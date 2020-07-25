بعد تأييد قرارإعادة مباراة الجديدة والرجاء.. الفريق الدكالي يرد ويعلن تشبته بكافة حقوقه

أعلن نادي الدفاع الحسني الجديد تشبته بكافة حقوقه، بعد تأكيد لجنة الاستئناف أمس الجمعة، تأييد قرار إعادة مباراة الفريق أمام الرجاء البيضاوي، والمؤجل من الجولة التاسعة بالدوري المغربي.

وأكد الدفاع الجديدي في بلاغ له، أن مجلس إدارة الفريق، قرر تفويض قضيته للجنة قانونية منبثقة عن مجلس الإدارة، لتتبع الملف، في كافة أطواره، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للطعن في القرار.

وأكد النادي الدكالي تشبثه بكافة حقوقه، في الدفاع عن قضيته، مشيرًا أنه لن يدخر أي جهد في اتخاذ أي قرار، يضمن له مصالحه الشرعية داخل كل المؤسسات الوطنية والدولية.

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وكانت اللجنة المركزية للاستئناف، قد قررت أمس الجمعة، تأييد الحكم الابتدائي الخاص بإعادة مباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء الرياضي، برسم الجولة التاسعة من البطولة الإحترافية القسم الوطني الأول

وكشف بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه أمام مسؤولية الجهة المشرفة على المنافسة الرياضية بخصوص خطأ في التقدير، فإن مصاريف إجراء المباراة يجب أن تتحملها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باعتبارها صاحبة التفويض.

وأثار موضوع مباراة مباراة الدفاع الجديدي والرجاء، الكثير من الجدل خصوصا بعد التأخر لقرابة 6 أشهر في تحديد مصيرها، نتيجة عدم حضور فريق الرجاء الرياضي لخوضها، قبل أن تقرر اللجنة المختصة إعادة برمجتها.