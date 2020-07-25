اللجنة العلمية لوزارة الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا في عيد الأضحى وارد جدا- فيديو

كشفت وزارة الصحة، في تصريحها الأسبوعي الثاني بشأن مستجدات وباء “كوفيد-19″، عن جملة من التدابير التي أوصت بها اللجنة العلمية الإستشارية، التي انعقدت لإبداء الرأي بشأن “كورونا وعيد الأضحى” بطلب من الوزير خالد آيت الطالب.

وأكدت الوزارة، في التصريح الذي عممته، أن اللجنة العلمية خلصت إلى “احتمال ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا خلال فترة العيد أو بعده”، وقالت إنه احتمال “وارد جدا كما حدث مع عيد الفطر الأخير”.

وأوصلت اللجنة باعتماد مجموعة من التدابير، منها إجراء تحليلات الفيروس للسائقين المهنيين، وكذا الجزارين الذين سيسمح لهم عبر رخص محددة بذبح الأضاحي.

وطالبت اللجنة جميع المواطنين بعدم التعامل إلا مع هؤلاء الجزارين المرخصين، كما نصت بتجنب السفر والإنتقال بين المدن، والتقليل من الزيارات العائلية، مع التمسك بالتدابير الوقائية الأساسية لاسيما ارتداء الكمامة والتاعد الإجتماعي وتعقيم اليدين، داعية إلى تجنب قدر المستطاع الدخول إلى الأسواق والفضاءات الكبرى.