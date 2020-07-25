“الشاب ياسي” يصدر من أمريكا “الحب مادار فيا”

أصدر الفنان ”الشاب ياسي ”، اليوم الجمعة، أغنيته جديدة بعنوان ” الحب مادار فيا”، بتعاون مع مراد مجود، الذي أشرف على توزيع الأغنية و وكتابتها وتلحينها.
وجرى تصوير العمل الجديد، بالولايات المتحدة الأمريكية، وأشرف على إخراجه المخرج عماد أكلومي.
ويحاول الشاب ياسي، المنحدر من منطقة سوس والقاطن حاليا بالديار الأمريكية، شق طريقه فنيا في مجال الراي، وسبق أن أصدر أغاني سابقا مثل ”داير لافوت”.
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