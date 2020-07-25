مؤلم.. مصرع رضيع سقط من سطح منزل أسرته ضواحي طاطا

لقي طفل مصرعه ليلة أمس الجمعة، بعد سقوطه بشكل مفاجئ من سطح منزل أسرته بمنطقة إسافن ضواحي إقليم طاطا.

وحسب مصادر محلية، فالهالك يبلغ من العمر سنة ونصف، سقط في غفلة من أسرته من الطابق الأول لمزل أسرته، ما تسبب له في نزيف حاد، نقل إثرها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بطاطا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الرضيع فارق الحياة بقسم المستعجلات، متأثرا بجروحه وسط صدمة لأفراد أسرته وعائلته، فيما عرف مكان الحادث استنفارا لمختلف عناصر السلطة المحلية التي فتحت تحقيق حول الحادث.

هذا وقد تم إيداع جثة الطفل، مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لطاطا، قصد إخضاعها لتشريح طبي لتحديد ملابسات الحادث.