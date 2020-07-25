العيون.. توقيف شخصين متهمين بتنظيم الهجرة غير المشروعة وترويج الخمور

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة ، من توقيف شخصين عمرهما 32 و41 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وإعداد وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز زورق مطاطي يستعمل في تنظيم عمليات الهجرة السرية، وسيارتين إحداهما ذات الدفع الرباعي، ولوحتي ترقيم خاصتين بالسيارات، بالإضافة لمعدات تستخدم في تقطير وإعداد مسكر ماء الحياة، علاوة على مشروبات كحولية موجهة للترويج بدون رخصة.

وأضاف البلاغ أن عملية تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أوضحت أن المشتبه فيه الأول يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، على إثر تفكيك شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال خلال شهر أبريل المنصرم، فيما تبين أن الموقوف الثاني مبحوث عنه وطنيا من أجل الاتجار في مخدر الشيرا والمشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وقد تم -يشير البلاغ- وضع المشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.