طقس اليوم السبت.. استمرار الأجواء الحارة بعدد من مناطق البلاد

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم السبت، أن تستمر الأجواء الحارة بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، والجنوب-الشرقي ومحليا السهول الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة محلية، مصحوبة بكتل ضبابية على السواحل وكذا السهول الشمالية والوسطى، وسواحل البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تمركز بعض السحب غير المستقرة خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، ومن المحتمل أن تعطي قطرات أو زحات رعدية محلية.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي المناطق الأخرى، فضلا عن هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي، معتدلة بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالحنوب الشرقي وشرقية بمنطقة طنجة وضعيفة إلى معتدلة من الشمال بباقي جهات المملكة.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، ما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، منطقة سوس، السفوح الجنوبية الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط والسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 17 و 22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 41 و 46 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وبأقصى الجنوب الشرقي، ما بين 37 و 43 درجة بسهول تادلة، الحوز، السايس، هضاب الفوسفاط، المنطقة الشرقية، اللوكوس والسفوح الجنوبية-الشرقية، ما بين 32 و 38 درجة بالريف، سهول المحيط الأطلسي و الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة، وستكون ما بين 24 و 32 درجة بالأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين كاب سبارتيل والرباط، وهائجا بالجنوب.