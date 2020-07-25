لشراء لقاحها: قروض صينيّة لأميركا اللاتينيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده ستمنح قرضا قدره مليار دولار لدول في أميركا اللاتينية لشراء لقاح ضد فيروس كورونا، من تطوير الصين.

وقال يي لنظرائه في أميركا اللاتينية، خلال اجتماع افتراضي، إن اللقاح الذي طورته الصين سيكون متاحا للجميع ، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية المكسيكية.

وأضاف أن الصين ستقدم قرضًا قيمته مليار دولار أميركي لدول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أجل الوصول إلى لقاح COVID-19.

وتعد أميركا اللاتينية حاليا أكثر المناطق تضررا بكورونا في العالم، حيث تأتي البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي ضمن الدول العشرة التي تتصدر العالم بعدد ضحايا الفيروس.

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ففي البرازيل، التي تأتي بالمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بلغت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا نحو مليونين و350 ألف مصاب، منهم أكثر من 85 ألف حالة وفاة، حتى ظهر السبت.

وتحتل المكسيك المرتبة السادسة في العالم من حيث الإصابات بواقع 378 ألفا و 285 إصابة منهم 42 ألفا و 645 وفاة.

وفي المرتبة السابعة البيرو بـ 375 لفا و961 إصابة، منها نحو 18 ألف وفاة.

وبعد البيرو تأتي تشيلي بواقع 341 ألفا و 304 إصابات، منها 8 آلاف و 914 وفاة.