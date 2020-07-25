وفاة مسن من جديدة المكر بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيّ مسن من الجديدة المكر، اليوم، السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا بحسب ما أعلن مشفى نهاريا.
ونقل المسنّ (80 عامًا) إلى المشفى قبل 15 يومًا وهو بحال الخطر، قبل أن يتدهور وضعه أكثر.
وقال المشفى في بيان إنّ المسن عانى من أمراض مزمنة عديدة، وأخضع إلى جهاز تنفسّ اصطناعي.
وبحسب معطيات وزارة الصحّة، فإنّ 15 شخصًا من أهالي القرية مصابون بفيروس كورونا، تعافى منهم 4، وتوفي شخص واحد فقط.
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