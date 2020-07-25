كورونا في الضفة الغربية: وفاة مسن و383 إصابة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيّ شخص وأصيب 383 شخصًا بفيروس كورونا في الضفة الغربية خلال آخر 24 ساعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة، اليوم، السبت.
وتعافى 627 شخصًا، وأضافت الوزارة في أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 33.2%، بينما انخفضت نسبة الإصابات النشطة إلى 66.2%، وثبتت نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8464 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4256، وحالات الوفاة إلى 74 حالة.
وأوضحت أن أعداد الإصابات في محافظة الخليل انخفضت على أساس يومي، في حين أنّ نسبة التعافي فيها تستمر في الارتفاع. وسجّلت المحافظة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 307 حالات تعافٍ جديدة، فيما سجلت مدينة القدس 300 حالة تعافٍ، ومحافظة جنين 12 حالة، ومحافظة بيت لحم 8 حالات.
وأعلنت الوزارة وفاة مسنّ خليلي (88 عاما)، وهو والد الرجل (54 عاما) الذي أعلن عن وفاته يوم أمس.
وتابعت الوزارة أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعًا، حيث سجلت 170 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن 15 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وفيما يلي توزيع الإصابات الجديدة على المحافظات: القدس 220؛ الخليل 64؛ رام الله والبيرة 5؛ طولكرم 13؛ بيت لحم 8؛ جنين إصابة واحدة؛ نابلس 34؛ أريحا 32؛ قلقيلية 4؛ سلفيت إصابة واحدة
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