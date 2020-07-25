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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محافظ عدن يدشن فعاليات المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل
السبت 25 يوليه 2020
دشن محافظ محافظة عدن احمد سالم ربيع ،اليوم ، ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي صالح ، فعاليات المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال.
وأكد محافظ عدن ومدير مكتب الصحة ،على أهمية التحصين للأطفال للوقاية من مخاطر شلل الاطفال..معبرين عن شكرهما للمنظمات الدولية الداعمة للحملة..مثمنين جهود وزارة الصحة العامة والسكان لإنجاح هذه الفعالية.
ودعا محافظ عدن ،خلال عملية التدشين بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهی محمود ،والقائم بأعمال مدير مكتب اليونيسيف بعدن تشيلز مينيا،أولياء الأمور إلى مؤازرة فرق التحصين وإحضار أطفالهم لأخذ اللقاحات.
وتستهدف الحملة خلال ثلاثة أيام ، تحصين 112 الف و551طفل وطفله ما دون الخامسة من العمر من خلال زيارة فرق التحصين 158 الف و658 منزل في عموم مديريات عدن.
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