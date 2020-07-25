شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا بالعالم تصل إلى 7. 15 مليوناً والوفيات تقترب من 640 ألفاً والان مع التفاصيل

السبت 25 يوليه 2020 وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 15738013 حالة حتى الساعة السابعة و19 دقيقة، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 639 ألفا و704 حالات.

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