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أوكرانيا تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا في شهر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 25 يوليه 2020

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم السبت إن البلاد سجلت 1106 حالات إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال 24 ساعة وهو أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ 26 يونيو عندما وصلت إلى 1109.

 

وشهدت الأعداد اليومية للإصابات الجديدة زيادة حادة على مدى الشهرين الماضيين بعد التخفيف التدريجي للقيود التي فرضت لاحتواء المرض في أواخر مايو أيار.

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وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 63929 حالة وسجلت البلاد 1590 حالة وفاة حتى اليوم السبت بينما تعافى 35497 مريضا.

 

وناشد ستيبانوف المواطنين الالتزام بالقواعد التي تهدف للحد من انتشار الفيروس.

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