شكرا لقرائتكم خبر عن 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة⁩ الكويتية عن تأكيد إصابة 684 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتسجيل 692 حالة شفاء، و 4 حالات وفاة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 63,309 حالة.

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