شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع على تشريع لتقليص أسعار الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس على تشريع سيسمح بواردات أرخص من العقاقير الطبية، حيث وقع على أربعة أوامر تنفيذية، تهدف إلى تقليص أسعار العقاقير، ليتجنب بذلك الكونجرس، الذي فشل في تمرير مشروعات قرارات للديمقراطيين حول القضية.

وقال ترامب في البيت الأبيض "اليوم، اتخذ إجراءا جريئا وتاريخيا ومثيرا للغاية لتقليص سعر العقاقير الطبية للمرضى وكبار السن الأمريكيين"

وتهدف الإجراءات إلى توفير عقاقير تشمل الإنسولين والإيبيبين بخصومات للأشخاص ذوي الدخل المنخفض واستخدام أسعار دولية منخفضة لدفع أسعار بعض العقاقير المقدمة بموجب برنامج تأمين الدولة للرعاية الطبية للأشخاص المسنين.

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وسيلتقي ترامب مع مديري شركات الأدوية يوم الثلاثاء المقبل، لكن بعض المحللين في قطاع الصناعة قالوا إن الخطوة ربما لن تكون لها أي تأثير.

وانتقدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب قرار ترامب.

وقالت نانسي بيلوسي في بيان "بدلا من تخفيض أسعار العقاقير بشكل ملموس، ستسلم الأوامر التنفيذية لترامب مليارات الدولارات لشركات الأدوية الكبرى".