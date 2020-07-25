درجال يطلع على ملعب النجف عن قرب

رياضة 2020-07-25 | 12:34 0 مشاهدة أعلنت وزارة الشباب والرياضة، السبت، أن الوزير عدنان درجال، زار محافظة النجف، لبحث واقع الشباب والرياضة في المحافظة والاطلاع على ملعب المحافظة. وذكرت الوزارة في بيان تلقته الخليج 365، أن "وزير الشباب والرياضية عدنان درجال، زار محافظة النجف الأشرف اليوم والتقي محافظها لؤي الياسري في ديوان المحافظة، لبحث واقع الشباب والرياضة في المحافظة والاطلاع على ملعب النجف والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة".



وأضافت، أن "درجال رافقه كل من وكيل الوزارة لشؤون الشباب عباس كاظم، ومديري الدوائر الادارية والمالية شاكر محمد عودة، وشؤون المحافظات والأقاليم طالب جابر، والاستثمار والتمويل الذاتي علي شمس الدين وبحضور مسؤولي المحافظة".

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