وزير الداخلية يُرسل لجاناً لتوزيع منح بين ذوي 'الشهداء والجرحى المستحقين'

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، أن وزيرها عثمان الغانمي وجه بإرسال لجان خاصة لتوزيع منح بين ذوي "الشهداء والجرحى المستحقين".
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تثميناً للتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء والجرحى، فقد وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بإرسال لجان خاصة من قبل مديرية شؤون الشهداء والجرحى لتوزيع المنح كوجبة ثانية على المستحقين غير المستلمين سابقاً في المحافظات كافة".
وأضافت أن "المديرية شرعت بالتوزيع في محافظات ميسان والأنبار والديوانية، وستتم المباشرة بتوزيع منح أخرى في باقي المحافظات لذوي الشهداء والجرحى".
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