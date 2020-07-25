مصدر: تسجيل 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ ببغداد

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، بتسجيل 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الملاكات الصحية المتخصصة في الدائرة سجّلت، اليوم، ٦٧٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذه الحصيلة تمثل أعلى رقم سجّلته دائرة صحة الكرخ منذ بداية ظهور الفيروس في العراق".
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