علاوي 'مستغرب' من 'إخفاق' القوات الأمنية بالكشف عن قتلة المتظاهرين والهاشمي

أبدى رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، السبت، استغرابه إزاء ما وصفه بـ"إخفاق" القوات الأمنية في الكشف عن قتلة المتظاهرين والخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، على غرار واقعة "تحرير" الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.



وقال علاوي في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اطلعت الخليج 365 عليها، "حسناً فعلت القوات الأمنية بتحرير الناشطة هيلا ميفيس التي تحمل الجنسية الألمانية".

وأضاف علاوي، "لكن الغريب أن تلك القوات أخفقت حتى الآن في الكشف عن قتلة أكثر من ٧٠٠ شخص من المتظاهرين السلميين العراقيين قتلا أو اغتيالا وآخرهم الشهيد هشام الهاشمي".