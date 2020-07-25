إنقاذ ستة عمال من تحت أنقاض 'الجملون الرياضي' في البصرة

أفاد مصدر محلي، السبت، بإنقاذ ستة عمال من تحت أنقاض "الجملون" التابع لمديرية الشباب والرياضة في البصرة والذي انهار في وقت سابق اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني أنقذت ستة عمال من تحت الأنقاض"، مشيراً إلى أن "عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة".
وكان مصدر أفاد، في وقت سابق من اليوم السبت، بانهيار "جملون" تابع لمديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة، وسط أنباء عن وقوع إصابات.
وكان مصدر أفاد، في وقت سابق من اليوم السبت، بانهيار "جملون" تابع لمديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة، وسط أنباء عن وقوع إصابات.
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