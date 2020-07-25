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أفاد مصدر أمني، السبت، بأن القوات الأمنية تلاحق أشخاصاً ينتمون لعصابة اعتقلت يوم أمس في بغداد، لضلوعهم في عمليات سرقة وخطف وتزوير.
وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365"، إنه "بناءً على ما تم نشره يوم أمس حول واجب مكافحة بغداد مع القطعات الماسكة في الطالبية ببغداد وإلقاء القبض على عصابة متهمة بقضايا السرقة والخطف والتزوير، حيث اعترفوا بعد التحقيق ومواجهتهم بالأدلة والوقائع الملموسة بتنفيذهم عمليات سرقة الدراجات وتغيير شكلها وبيعها مرة أخرى وعلى عمليات خطف وسرقات مختلفة أخرى".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "على ضوء الاعترافات تم إصدار مذكرات قبض أخرى بحق مطلوبين ينتمون لهذه العصابات ومازالت إجراءات التحقيق وملاحقة المطلوبين الآخرين جارية، لتتم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل قانونيا".
وكانت قيادة عمليات بغداد، أعلنت أمس الجمعة، عن ضبط منزل في منطقة الطالبية يحتوي على مخدرات وأسلحة مختلفة وعشرات الدراجات، إضافة إلى اعتقال شخصين كانا داخل المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. دراجات مسروقة تباع في بغداد بأشكال مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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