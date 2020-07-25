ضبط موقع لتهريب النفط ومشتقاته في بابل

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، ضبط موقع لتهريب النفط ومشتقاته في محافظة بابل.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استناداً لمعلومات استخبارية وتنفيذاً لقرار قاضي التحقيق تم تشكيل فريق للعمل المختص من مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكن من ضبط موقع يستخدم للمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته بصورة غير قانونية في منطقة بني سالة بمحافظة بابل".



وأضاف البيان، أنه "وُجد بداخل الموقع حيث 3 خزانات سعة 5000 لتر، و 40 برميلاً سعة 220 لتر مملوءة بمنتوج نفطي"، متابعةً أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وما زالت الإجراءات مستمرة للتوصل إلى صاحب الموقع".



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