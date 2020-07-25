كورونا يضرب مصداقية حكومات 6 دول أبرزها أمريكا وفرنسا

الخليج 365السبت 2020/7/25 01:50 م بتوقيت أبوظبي
كشفت دراسة دولية نشرتها شركة كيكست-سي إن سي، السبت، عن تراجع مصداقية حكومات 6 دول لدى شعوبها فيما يتعلق بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأظهرت الدراسة التي أجريت في 6 دول هي: فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والولايات المتحدة والسويد، انخفاض ثقة مواطنيها في أدائها مقارنة بشهر يونيو/حزيران.
ولفتت إلى أن 35% فقط ممن شملهم الاستطلاع في المملكة المتحدة عبروا عن تأييدهم لعمل الحكومة، وهي نسبة أقل بـ3 نقاط مما كان عليه في يونيو/حزيران.
وبحسب الدراسة، ارتفعت نسبة عدم تأييد الحكومة في الولايات المتحدة إلى 44%، في مقابل 40% منتصف يونيو/حزيران، وفي اليابان حيث يعتقد 51% أن السلطات تدير الأزمة بشكل سيئ.
فيما عبر 41% من الفرنسيين عن عدم رضائهم عن عمل الحكومة، فيما كشفت الدراسة عن تأييد شعبي واسع لاستخدام الكمامة.
وتم إجراء الاستبيان في منتصف يوليو/تموز، على مدى 5 أيام، لعينة شملت ألف شخص بالغ في كل بلد، وتصل نسبة الخطأ إلى 3.3% بالنسبة لجميع البلدان.
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