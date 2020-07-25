البرلمان الصومالي يسحب الثقة من حكومة فرماجو المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 السبت 2020/7/25 02:04 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/7/25 02:04 م بتوقيت أبوظبي

سحب البرلمان الصومالي، السبت، الثقة من حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري المدعم من الرئيس محمد عبدالله فرماجو. وقال رئيس مجلس الشعب الصومالي (الغرفة السفلى للبرلمان الصومالي الفيدرالي) محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، إن سحب الثقة بـ170 نائباً ورفض 8 نواب آخرين.

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